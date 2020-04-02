Терористи вдарили мінами по житлових будинках на Луганщині: з'явилися моторошні фото

Російські терористи на Донбасі накрили мінометним вогнем позиції Об'єднаних сил і житловий сектор селища Новотошківське на Луганщині.

Про це повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook, уточнивши, що при обстрілі, на щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав.

"Збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. Застосувавши міномети калібру 120 мм, російські окупанти піддали небезпеці й місцевих жителів, які проживають поблизу лінії зіткнення. Так, 1 квітня близько 18:00 міна 120-го калібру розірвалася в декількох метрах від багатоповерхівки в населеному пункті Новотошківське", – йдеться в повідомленні.

Обстріл Новотошківського Facebook штабу ООС

обстріл Новотошківському Facebook штабу ООС

Захисники України підкреслили, що оскільки обстріли окупантів несли пряму загрозу життю і здоров'ю як військовослужбовців, так і мирних жителів, підрозділи Об'єднаних сил були змушені відкрити вогонь.

"Такі зухвалі й злочинні дії збройних формувань РФ в черговий раз свідчать про їхню зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України", – зробили висновок у штабі ООС.

обстріл Новотошківському Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, троє українських військових ЗСУ отримали поранення в результаті 15 обстрілів окупаційних військ РФ на Донбасі за минулу добу, 1 квітня. При цьому, за даними української розвідки, був ліквідований російський окупант і ще мінімум троє були поранені.

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