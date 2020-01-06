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6 січня • оновлено в 08:42
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Терористи вбили українського воїна на Донбасі та підозріло затихли

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За минулу добу, 5 січня, на Донбасі в зоні проведення ООС під ворожими обстрілами загинув боєць ЗСУ.

Російські окупаційні війська чотири рази обстріляли українські позиції. З початку доби, 6 січня, ворог не виявляв вогневої активності, повідомляє пресцентр штабу.

Ворог застосовував заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив три обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме:

  • поруч з Водяним – з міномета калібру 82 мм;

  • недалеко від населеного пункту Павлопіль – з великокаліберних кулеметів;

  • біля населеного пункту Гнутове – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

Один обстріл зі снайперської гвинтівки зафіксовано поблизу Кримського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Також в районі населеного пункту Хутір Вольний, в результаті наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) трапився підрив військового вантажного автомобіля ГАЗ-66, який здійснював заходи з логістичного забезпечення. В результаті вибуху один військовослужбовець загинув на місці, ще один отримав важкі поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Донбас Генеральний штаб ЗСУ

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