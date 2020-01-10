Терористи вбили на Донбасі українського воїна: трагічні новини

У четвер, 9 січня, російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець ООС, ще один був поранений.
Про це повідомив штаб ООС на своїй сторінці у Facebook. Терористи обстріляли позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
П'ять обстрілів окупантів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", зокрема поблизу Павлополя, в районі населеного пункту Водяне, неподалік від Невельського, Пісків та біля Красногорівки.
Ще один раз терористи порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – поблизу населеного пункту Хутір Вільний.
Терористи вбили на Донбасі українського воїна. Ілюстрація
ART
"Вчора, 9 січня, унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення", – йдеться в повідомленні.
З початку доби 10 січня, станом на 7:00, терористи вже скоїли один обстріл по позиціях українських військових поруч із Мар'їнкою – у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Втрат серед воїнів ООС немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу 8 січня російські окупанти п’ять разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС на Донбасі. Під обстрілами були поранені троє військовослужбовців ЗСУ.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал