Терористи вбили на Донбасі українського воїна: трагічні новини

У четвер, 9 січня, російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець ООС, ще один був поранений.

Про це повідомив штаб ООС на своїй сторінці у Facebook. Терористи обстріляли позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

П'ять обстрілів окупантів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", зокрема поблизу Павлополя, в районі населеного пункту Водяне, неподалік від Невельського, Пісків та біля Красногорівки.

Ще один раз терористи порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – поблизу населеного пункту Хутір Вільний.

Терористи вбили на Донбасі українського воїна. Ілюстрація ART

"Вчора, 9 січня, унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення", – йдеться в повідомленні.

З початку доби 10 січня, станом на 7:00, терористи вже скоїли один обстріл по позиціях українських військових поруч із Мар'їнкою – у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Втрат серед воїнів ООС немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу 8 січня російські окупанти п’ять разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС на Донбасі. Під обстрілами були поранені троє військовослужбовців ЗСУ.

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