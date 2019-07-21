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Терористи своє отримають! На Донбасі трапилася трагедія з бійцями ЗСУ

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На Донбасі вранці 21 липня під час висунення на спостережний пост взводного опорного пункту в районі Щастя (Луганщина) двоє бійців ЗСУ підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника.

Про трагедію повідомляє пресцентр ООС. Уточнюється, що в результаті вибуху бійці отримали несумісні з життям поранення і померли на місці підриву.

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Терористи своє отримають! На Донбасі трапилася трагедія з бійцями ЗСУ

ТСН

"Також у результаті вибуху поранення отримали ще двоє військовослужбовців. Була проведена евакуація постраждалих у міську лікарню. Стан їхнього здоров'я – задовільний", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підрозділ Збройних сил України в суботу, 20 липня, провів одну із найуспішніших і грандіозних бойових операцій на Донбасі за час війни на сході України.

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Теми
Російсько-український конфлікт Новини Донецька і Донецької області Новини Луганська і Луганської області Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Порошенко Александр
Порошенко Александр
Перспективненько! Приятненько! Так держать!
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Плехов Александр
Плехов Александр
А чё столько тролей рашкинских здесь столько, на расее сайтов срачных мало что ли?
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Хряк Шоколадный
Хряк Шоколадный
Плехов Александр, в том-то и дело, что срачные сайты ВСЕ на Oкраине.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Плехов Александр, там шароварники минстэця все засрали.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
може сами схемы заграждений попутали ..
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Нэзабаром Сравні, попэрэдныкы продали левые карты минирования.
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