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Терористи розв'язали нові бої на Донбасі: подробиці

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У середу, 7 серпня, окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції українських захисників в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр ОC у Facebook. Противник використав заборонене Мінську домовленостями озброєння.

Так, ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Терористи розв'язали нові бої на Донбасі

Терористи розв'язали нові бої на Донбасі

Телеканал 24

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Водяного та Лебединського з напряму Ужівки – зі стрілецької зброї.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні три рази:

  • неподалік від Луганського з напряму Нижнього Лозового – з автоматичних гранатометів;

  • поблизу Південного з напряму шахти ім. Гагаріна – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поблизу Новозванівки з напряму Калинове-Борщуватого – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня на Донбасі було вбито терористами чотирьох морпіхів ЗСУ.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу ООС ЗСУ
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Не зря вас брехунов за разжигание на части своими же минами по кускам раскидывает
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