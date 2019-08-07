Терористи розв'язали нові бої на Донбасі: подробиці

У середу, 7 серпня, окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції українських захисників в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Про це повідомляє прес-центр ОC у Facebook. Противник використав заборонене Мінську домовленостями озброєння.
Так, ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Терористи розв'язали нові бої на Донбасі
Телеканал 24
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Водяного та Лебединського з напряму Ужівки – зі стрілецької зброї.
Ситуація на Донбасі
mediarnbo.org
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні три рази:
неподалік від Луганського з напряму Нижнього Лозового – з автоматичних гранатометів;
поблизу Південного з напряму шахти ім. Гагаріна – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
поблизу Новозванівки з напряму Калинове-Борщуватого – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня на Донбасі було вбито терористами чотирьох морпіхів ЗСУ.
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