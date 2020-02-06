Терористи розв'язали кривавий бій на Донбасі: по ЗСУ випустили ракету

Один український воїн отримав бойове ураження внаслідок зіткнень на Донбасі 5 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook. Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник скоїв дев'ять обстрілів:

тричі в районі населеного пункту Піски, двічі поруч із Новотроїцьким і неподалік Широкиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Мар'їнки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі біля Авдіївки – з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

Чотири ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поруч із Оріховим – зі 120-мм міномета (чотири міни);

двічі неподалік від населеного пункту Щастя – з протитанкового ракетного комплексу, автоматичного станкового гранатомета й стрілецької зброї;

біля Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" підло накрили вогнем житлові будинки й звинуватили ОС.

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