Терористи розв'язали кривавий бій на Донбасі: по ЗСУ випустили ракету

Один український воїн отримав бойове ураження внаслідок зіткнень на Донбасі 5 лютого.
Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook. Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник скоїв дев'ять обстрілів:
тричі в районі населеного пункту Піски, двічі поруч із Новотроїцьким і неподалік Широкиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
поблизу Мар'їнки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
двічі біля Авдіївки – з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
Чотири ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
поруч із Оріховим – зі 120-мм міномета (чотири міни);
двічі неподалік від населеного пункту Щастя – з протитанкового ракетного комплексу, автоматичного станкового гранатомета й стрілецької зброї;
біля Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" підло накрили вогнем житлові будинки й звинуватили ОС.
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