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7 лютого • оновлено в 08:50
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Терористи розв'язали кривавий бій на Донбасі: по ЗСУ випустили ракету

5.6т
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Один український воїн отримав бойове ураження внаслідок зіткнень на Донбасі 5 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook. Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник скоїв дев'ять обстрілів:

  • тричі в районі населеного пункту Піски, двічі поруч із Новотроїцьким і неподалік Широкиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • поблизу Мар'їнки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • двічі біля Авдіївки – з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

Терористи розв'язали кривавий бій на Донбасі: по ЗСУ випустили ракету

Чотири ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • поруч із Оріховим – зі 120-мм міномета (чотири міни);

  • двічі неподалік від населеного пункту Щастя – з протитанкового ракетного комплексу, автоматичного станкового гранатомета й стрілецької зброї;

  • біля Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" підло накрили вогнем житлові будинки й звинуватили ОС.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Сколько обстрелов, а потерь нет.. Ни в кого не попали? Значит ждёт очередной борт с недобитками.
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
каратели порошенко получили по шапке
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, чому президенты воюющей Украины отдыхают за границей? На Мальдивах и в Омане?
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