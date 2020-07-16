Терористи розкрили на Донбасі заборонені російські міни. Фотофакт

Російські найманці на Донбасі застосували проти ЗСУ заборонені міжнародними конвенціями протипіхотні міни ПОМ-2.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС. Зазначається, що терористи 15 липня обстріляли житлові будинки селища Новолуганське, Донецької області.

"Ворог застосував РПГ-7, гранату якого замінено на міну ПОМ-2. Зазначається, що цей вид мін заборонений Оттавською конвенцією з 1997 року і виготовляється виключно в Російській Федерації... Для доставки мін використовується гранатомет РПГ-7 з переробленою гранатою ПГ-7. Радіус суцільного ураження становить до 16 метрів, міна спрацьовує в момент, коли людина зачепить одну з чотирьох тонких капронових ниток, довжиною до 10 метрів кожна", – йдеться у повідомленні.

Російська міна ПОМ-2 Штаб ООС

У штабі наголосили, що російські окупанти свідомо порушують норми гуманітарного права, що свідчить про їхню зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту.

"Ці факти чергового тяжкого злочину наочно вказують на причетність РФ до систематичних поставок цього типу мін на непідконтрольну України територію, з метою подальшого їхнього застосування окупантами по житлових районах Донбасу", – зазначено у звіті.

Служба безпеки України додала, що за фактом застосування бойовиками забороненої російської міни розпочато розслідування.

"Слідчі СБУ розслідують факт використання учасниками незаконних збройних формувань на Луганщині неконтактного вибухового пристрою НВУ-П "Охота". Це міна російського виробництва, а її застосування заборонено Оттавською конвенцією 1997 року", – повідомили у спецслужбі.

В СБУ наголосили, що вибухівку виявили поблизу селища Новотошківка Попаснянського району, що становило потенційну загрозу для місцевих жителів.

Вибуховий пристрій терористів СБУ

Вибуховий пристрій російського виробництва СБУ

Міна СБУ

Російська міна ПОМ-2 Штаб ООС

Російська міна ПОМ-2 Штаб ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 липня збройні формування Росії 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.