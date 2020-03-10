Мінами підбили вантажівку: терористи влаштували обстріл на Донбасі і вбили воїна ЗСУ

У вівторок, 10 березня, під селищем Піски на Донбасі терористи влаштували масштабний обстріл з артилерії, поранивши кількох українських захисників. Один воїн ЗСУ загинув.

Перші деталі нападу повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов. За його словами, атака почалася о 09:44.

"Бій у Пісках і під Авдіївкою – обстріл українських позицій з російських 120-122 мм мінометів і гаубиць під Донецьком. О 9.44 підбито вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ. Наші почали відповідати за годину. Поранені в одному з розвідбатів", – написав він.

Терористи розгорнули обстріл під Пісками на Донбасі Подробности

Інформацію підтвердив і журналіст Андрій Цаплієнко. "У селищі Піски потужний обстріл. Ворожа артилерія. О 9:44 підбитий ГАЗ-66 наших піхотинців. Один тяжко поранений воїн помер. Наша "арта" почала відповідати тільки зараз. Через годину. Мовчання гармат – це нова оборонна доктрина України?" – написав Цаплієнко у Telegram-каналі.

Бутусов також підтримав обурення колеги. "Провокації" тривають по всьому фронту. Президент мовчить... Його стратегія "примирення" з Путіним за рахунок згортання бойових дій українськими військами провалилася", – висловився журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в результаті ракетного обстрілу автомобіля ЗСУ на Донбасі загинув Євген Черних, боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

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