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10 березня • оновлено в 12:15
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Терористи розгорнули обстріл під Пісками на Донбасі: у ЗСУ є втрати

4.1т
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У вівторок, 10 березня, під селищем Піски на Донбасі терористи влаштували масштабний обстріл з артилерії, поранивши кількох українських захисників. Один воїн ЗСУ загинув.

Перші деталі нападу повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов. За його словами, атака почалася о 09:44.

"Бій у Пісках і під Авдіївкою – обстріл українських позицій з російських 120-122 мм мінометів і гаубиць під Донецьком. О 9.44 підбито вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ. Наші почали відповідати за годину. Поранені в одному з розвідбатів", – написав він.

Терористи розгорнули обстріл під Пісками на Донбасі

Терористи розгорнули обстріл під Пісками на Донбасі

Подробности

Інформацію підтвердив і журналіст Андрій Цаплієнко. "У селищі Піски потужний обстріл. Ворожа артилерія. О 9:44 підбитий ГАЗ-66 наших піхотинців. Один тяжко поранений воїн помер. Наша "арта" почала відповідати тільки зараз. Через годину. Мовчання гармат – це нова оборонна доктрина України?" – написав Цаплієнко у Telegram-каналі.

Бутусов також підтримав обурення колеги. "Провокації" тривають по всьому фронту. Президент мовчить... Його стратегія "примирення" з Путіним за рахунок згортання бойових дій українськими військами провалилася", – висловився журналіст.

Мінами підбили вантажівку: терористи влаштували обстріл на Донбасі і вбили воїна ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в результаті ракетного обстрілу автомобіля ЗСУ на Донбасі загинув Євген Черних, боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Телеграм-канал Украина.ру предложил своим подписчикам высказаться по теме «Худший президент в истории Украины». Настало время подвести итоги. По мнению участников опроса, не было на этом посту никого ужасней Петра Порошенко. Эту позицию поддержало 74%. Тот случай, когда первое место никак не тешит самолюбие. Вторую строку занял действующий глава государства Владимир Зеленский. До Порошенко ему пока далеко, но он у власти, так что имеет шансы все выправить. Как в одну, так и в другую сторону. Худшим президентом Украины Зеленского назвали 14% участников голосования. Третью ступеньку антипьедестала поделили Виктор Янукович и Виктор Ющенко. У каждого по 4%. За ними расположился первый президент Украины Леонид Кравчук — 3% голосов. И почтенное (в данном случае) последнее место у Леонида Кучмы. Его худшим посчитал только 1% опрошенных. Что дает повод, с определенной натяжкой и оговорками, разумеется, считать Леонида Даниловича лучшим президентом в истории Украины.
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Раскина Элла
Раскина Элла
Сходил на концерт Кобзона за 200 гривен. Х@й щастить! Нех@й щастать!
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Бутусов истерит - все ок. готовимся к блицкрику- раша слаба как никогда. До урала, вперед, УРА, или как там сейчас в уставе ? За панов !
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Minaev Alexey, До Урала мало, надо до Владика, в смысле Владивостока.
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