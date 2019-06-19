Терористи розбушувалися на Донбасі: убитий український військовий, є поранені

У ніч на 19 червня терористи на Донбасі вбили одного українського військового, ще одного поранили. 18 червня троє українських захисників були поранені, ще двоє людей отримали бойові травми.

Так, у вівторок, 18 червня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації 11 раз порушили режим припинення вогню. Із них чотири рази – із застосуванням заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 і 82 мм.

Противник також обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

ЗСУ на Донбасі ТСН

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

район населеного пункту Авдіївка – із мінометів калібру 82 мм;

околиця Красногорівки – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

Верхньоторецьке – зі стрілецької зброї;

поблизу Пісков – із міномета калібру 120 мм;

Водяне – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:

район населеного пункту Луганське – із автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

два рази Новолуганське – із автоматичних гранатометів;

поблизу Травневе – із автоматичних гранатометів;

двічі Троїцьке – із мінометів калібру 82 і 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

З початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив три обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Новотроїцьке – із гранатометів різних систем;

у районі Лебединського – із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

Мар'їнка – стрілецька зброя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак назвав відносини в військових колективах однією з проблем ЗСУ. За його словами, зазначена проблема свідчить про байдуже ставлення начальників до підлеглих.

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