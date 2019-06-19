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Терористи розбушувалися на Донбасі: убитий український військовий, є поранені

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У ніч на 19 червня терористи на Донбасі вбили одного українського військового, ще одного поранили. 18 червня троє українських захисників були поранені, ще двоє людей отримали бойові травми.

Так, у вівторок, 18 червня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації 11 раз порушили режим припинення вогню. Із них чотири рази – із застосуванням заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 і 82 мм.

Противник також обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

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ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

ТСН

  • Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • район населеного пункту Авдіївка – із мінометів калібру 82 мм;

  • околиця Красногорівки – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • Верхньоторецьке – зі стрілецької зброї;

  • поблизу Пісков – із міномета калібру 120 мм;

  • Водяне – зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:

  • район населеного пункту Луганське – із автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • два рази Новолуганське – із автоматичних гранатометів;

  • поблизу Травневе – із автоматичних гранатометів;

  • двічі Троїцьке – із мінометів калібру 82 і 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Терористи розбушувалися на Донбасі: убитий український військовий, є поранені

З початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив три обстріли позицій українських захисників:

  • поблизу населеного пункту Новотроїцьке – із гранатометів різних систем;

  • у районі Лебединського – із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • Мар'їнка – стрілецька зброя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак назвав відносини в військових колективах однією з проблем ЗСУ. За його словами, зазначена проблема свідчить про байдуже ставлення начальників до підлеглих.

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Місце
Україна
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Новини Донбасу
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Почему всегда за перемогой через день два такое случается?
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