Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Терористи розбушувалися на Донбасі: у ЗСУ сумні новини

24.9т Читати матеріал російською

У районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 25 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 32 рази порушили режим припинення вогню.

У результаті обстрілів двоє військовослужбовців поранені, ще один отримав бойове травмування, повідомляє пресцентр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 16 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі неподалік Красногорівки, п'ять разів поблизу Мар'їнки, тричі біля Водяного, двічі неподалік Пісків, а також поблизу Опитного, Новотроїцького, Авдіївки і Новогнатівки.

Новини
В Україні колишній військовий продавав зброю із зони ООС

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"24"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 16 обстрілів позицій Об'єднаних сил: чотири рази поблизу Майського, п'ять разів неподалік від Новолуганського і Південного, а також біля Світлодарська, двічі поблизу Золотого-4 і Новотошківського, в районі Луганського і Зайцевого.

Крім того, 26 вересня окупаційні війська вели обстріл в районі населеного пункту Травневе, застосувавши міномети калібру 82 мм (п'ять мін).

Терористи розбушувалися на Донбасі: у ЗСУ сумні новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 24 вересня стартували стратегічні командно-штабні навчання "Козацька воля-2019". У зв'язку з цим Генеральний штаб Збройних Сил України зробив попередження.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
46
Коментарі
77
81
Смішно
17
Цікаво
45
Сумно
33
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ронович Рон
Ронович Рон
Ну почему же печальные...)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Shapiro Gogi
Shapiro Gogi
Точно! Новости печальные, т.к. ни одного укр карателя не завалили!!! Кстати, а КАКИЕ конкретно российские вооружённые формирования обстреливали укр вермахт???? Уточните!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Батонов Иван
Батонов Иван
Как у всу попойка, так сразу "террористы разбушевались". Нахрякаются боевые цеевропейцы до "боевых травмирований", потом не помнят кто кого трахал.
Показати коментар повністю
Відповісти
10
1

Блоги / думки

ads pixel