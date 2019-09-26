Терористи розбушувалися на Донбасі: у ЗСУ сумні новини

У районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 25 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 32 рази порушили режим припинення вогню.

У результаті обстрілів двоє військовослужбовців поранені, ще один отримав бойове травмування, повідомляє пресцентр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 16 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі неподалік Красногорівки, п'ять разів поблизу Мар'їнки, тричі біля Водяного, двічі неподалік Пісків, а також поблизу Опитного, Новотроїцького, Авдіївки і Новогнатівки.

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Війна на Донбасі "24"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 16 обстрілів позицій Об'єднаних сил: чотири рази поблизу Майського, п'ять разів неподалік від Новолуганського і Південного, а також біля Світлодарська, двічі поблизу Золотого-4 і Новотошківського, в районі Луганського і Зайцевого.

Крім того, 26 вересня окупаційні війська вели обстріл в районі населеного пункту Травневе, застосувавши міномети калібру 82 мм (п'ять мін).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 24 вересня стартували стратегічні командно-штабні навчання "Козацька воля-2019". У зв'язку з цим Генеральний штаб Збройних Сил України зробив попередження.

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