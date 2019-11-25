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25 листопада • оновлено в 08:45
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Терористи різко змінили тактику на Донбасі

5.3т
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Жоден український воїн не постраждав і не загинув внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі в неділю, 24 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на Facebook. Водночас всього минулої доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог вчинив 6 обстрілів:

  • біля Тарамчука і Березового – з великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм;

  • поблизу Красногорівки – з СПГ і великокаліберних кулеметів;

  • двічі біля Мар'їнки – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Терористи різко змінили тактику на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік від Луганського зафіксований ворожий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" обстріляли позиції Об'єднаних сил у Березовому Донецької області із застосуванням трасувальних і бронебійно-запальних боєприпасів. Внаслідок цього трапилася пожежа.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Если резко изменили, значит опять будут у ВСУшных алкашей из жо-пы торчать обрубки,
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украинская армия приятно пердолит росийскую армию на Донбассе
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Бородин Андрей
Бородин Андрей
Руслик, проснись, ты обосрался.)))))
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