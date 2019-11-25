Терористи різко змінили тактику на Донбасі

Жоден український воїн не постраждав і не загинув внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі в неділю, 24 листопада.
Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на Facebook. Водночас всього минулої доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог вчинив 6 обстрілів:
біля Тарамчука і Березового – з великокаліберних кулеметів;
неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм;
поблизу Красногорівки – з СПГ і великокаліберних кулеметів;
двічі біля Мар'їнки – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік від Луганського зафіксований ворожий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" обстріляли позиції Об'єднаних сил у Березовому Донецької області із застосуванням трасувальних і бронебійно-запальних боєприпасів. Внаслідок цього трапилася пожежа.
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