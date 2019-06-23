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/Розслідування

У боях за незалежність трагічно загинув боєць ЗСУ: "Л/ДНР" нарвалися на жорстку відповідь

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На Донбасі 22 червня озброєні формування Росії 31 раз порушили режим припинення вогню, з яких вісім разів – із застосуванням забороненого озброєння.

За даними прес-центру штабу Операції об'єднаних сил, вони використовували міномети калібру 120 і 82 мм, гранатомети різних систем, кулемети і стрілецьку зброю.

"За минулу добу один український військовослужбовець загинув, вісім осіб отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостями. За даними розвідки 22 червня одного окупанта було поранено, знищено БПЛА противника і пошкоджено 1 бронемашину", – уточнили в штабі.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи 21 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил. Поблизу Водяного тричі: з міномета, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

воїни ВСУ

воїни ВСУ

Укрінформ

Також обстрілу піддалася позиція біля н.п. Старогнатівка – тричі з гранатометів, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї. Терористи вели вогонь: три рази поблизу Широкино, на околиці Красногоровці, поблизу Гнутового, тричі в районі Павлополя, поблизу Новотроїцького, двічі на околиці Лебединського, двічі у населеного пункту Опитне, вблізікі Авдіївки, біля н.п. Піски.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції обстріляли десять разів. В районі н. п. Піщане, на околиці Південного, біля н. п. Новолуганське, чотири рази біля Луганського, на околиці Майорська, поблизу Зайцеве. Також під вогонь потрапили військові поблизу Новоолександрівки. Терористи стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Карта ООС за 22 червня

Карта ООС за 22 червня

З початку доби 23 червня окупанти тричі відкрили вогонь по позиціях ОС. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" один раз стріляли поблизу н. п. Павлопіль з міномета калібру 120 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти застосовували зброю двічі: на околиці Шумов з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета; поблизу Південного з автоматичних гранатометів.

Як писав OBOZREVATEL 21 червня озброєні формування Російської Федерації 25 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті один український військовий отримав травму.

20 червня в результаті атак терористів в зоні ООС три українських військовослужбовців були поранені, один отримав бойове травмування.

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Пигин Макс
Пигин Макс
Минус 9 карателей! Отличная новость!!!
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Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Хорошие новости..Чаще бы украинских нелюдей и извергов убивали
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