Терористи "Л/ДНР" запанікували через прапори США в районі окупованого Донбасу.
Знімки поширюються на пропагандистських сторінках в соціальних мережах. Ймовірно, це або фейк окупантів, або ж троллінг захисників України.
Як передають терористи, американські прапори були помічені на позиціях ЗСУ в районі населених пунктів Кримське і Миронівський, недалеко від "ЛНР".
"Прапори були вивішені напередодні приїзду американського журналіста з видання New York Times, який прибув для роботи в бригадах, що входять в оперативно-тактичне угруповання "Північ", – брешуть окупанти.
Терористи Путіна злякалися прапорів США на Донбасі
Терористи Путіна злякалися прапорів США на Донбасі
Як повідомляв OBOZREVATEL, бійці ЗСУ дражнять терористів "Л/ДНР", змушуючи їх слухати гімн України.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".