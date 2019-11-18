Терористи "Л/ДНР" запанікували через прапори США в районі окупованого Донбасу.

Знімки поширюються на пропагандистських сторінках в соціальних мережах. Ймовірно, це або фейк окупантів, або ж троллінг захисників України.

Як передають терористи, американські прапори були помічені на позиціях ЗСУ в районі населених пунктів Кримське і Миронівський, недалеко від "ЛНР".

"Прапори були вивішені напередодні приїзду американського журналіста з видання New York Times, який прибув для роботи в бригадах, що входять в оперативно-тактичне угруповання "Північ", – брешуть окупанти.

Терористи Путіна злякалися прапорів США на Донбасі

Терористи Путіна злякалися прапорів США на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, бійці ЗСУ дражнять терористів "Л/ДНР", змушуючи їх слухати гімн України.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!