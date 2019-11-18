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18 листопада • оновлено в 21:47
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Терористи Путіна закотили істерику через прапори США на Донбасі: фото

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Терористи "Л/ДНР" запанікували через прапори США в районі окупованого Донбасу.

Знімки поширюються на пропагандистських сторінках в соціальних мережах. Ймовірно, це або фейк окупантів, або ж троллінг захисників України.

Як передають терористи, американські прапори були помічені на позиціях ЗСУ в районі населених пунктів Кримське і Миронівський, недалеко від "ЛНР".

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"Прапори були вивішені напередодні приїзду американського журналіста з видання New York Times, який прибув для роботи в бригадах, що входять в оперативно-тактичне угруповання "Північ", – брешуть окупанти.

Терористи Путіна злякалися прапорів США на Донбасі

Терористи Путіна злякалися прапорів США на Донбасі

Терористи Путіна злякалися прапорів США на Донбасі

Терористи Путіна злякалися прапорів США на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, бійці ЗСУ дражнять терористів "Л/ДНР", змушуючи їх слухати гімн України.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А что фельдмаршал Штирлиц по этому поводу говорит?
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Ополченцы высмеяли вукраинских нерабов, которые вывесили флаг своего хозяина. На Украине истерика!
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
В 90-х, когда начали выть Щэ не здохлу, на территории нэзалэжной подохли все тараканы. Теперь эти садисты издеваются над людьми, используя эту дрянь для пыток.
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2 из 3 ответов | показать все
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Serov Oleg, Гамадрил ,съешь банан и не умничай )))
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Serov Oleg
Serov Oleg
Злопыхатель Вежливый, все пыхаешь,долб.оёб безмозглый?
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