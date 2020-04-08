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8 квітня • оновлено в 21:52
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/ Розслідування

Терористи Путіна вночі напали на ЗСУ на Донбасі: деталі боїв

10.1т
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Опівночі середи, 8 квітня, російські окупаційні війська на Донбасі з мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції ЗСУ біля села Павлопіль – із напрямку окупованого Набережного противник випустив 20 мін.

А під ранок відкрив вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по оборонцях Мар’їнки. На щастя, у результаті ніхто з українських воїнів не постраждав, натомість наші захисники у відповідь застосовували штатне озброєння та придушили ворожу вогневу активність, повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Попередня доба теж минула без втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Водночас, за даними розвідки, 7 квітня наші підрозділи поранили одного російського найманця та пошкодили ворожий протитанковий ракетний комплекс.

За інформацією офіцер ЗСУ Сергія Нещадима, яку він оприлюднив у своєму Twitter, поранений окупант служить в 100 ОМСБр терористів.

"Втрати "орків" за 7 квітня – одна особа. 300 – один (100 ОМСБр). Втрати військової техніки окупантів – ПТРК – одна одиниця (4 ОМСБр)", – написав захисник.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Зазначається, що упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Один із обстрілів ворог вчинив за допомогою безпілотного літального апарата.

Так, шість порушень режиму "Тиша" 7 квітня було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • двічі поблизу Кам’янки – вісім мін калібру 82 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • біля Мар’їнки та Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

  • неподалік Опитного – з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації скоїли чотири обстріли:

  • по околицях Новотошківського та Новозванівки – з мінометів калібру 120 мм (загалом 9 мін);

  • біля Новоолександрівки – чотири міни калібру 82 мм, а також біля Попасної (п’ять мін цього ж калібру), вогонь окупанти вели з позицій поблизу окупованого села Калинове-Борщувате.

Ситуація на Донбасі 7 квітня

Ситуація на Донбасі 7 квітня

mediarnbo.org

"Усі вогневі провокації, на які наважилися окупаційні війська, були якісно та вчасно припинені нашими підрозділами. У підсумку ворог був змушений повернутися до дотримання режиму припинення вогню", – йдеться в повідомленні.

У штабі ООС підкреслили, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України терористи "ДНР"
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Нераб Свободный
Нераб Свободный
опять новые шаровары в всу ибо не отстирываются
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Если напали ,значит опять метко нашинковали ВСУшного укропа.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Сколько к а р а т е л е й на этот раз на запчасти разобрали? )))
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