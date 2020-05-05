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6 травня • оновлено в 07:06
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Терористи Путіна влаштували підлу атаку на ділянці розведення військ: є поранені

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Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції бійців ЗСУ, відкривши вогонь, зокрема, і в районі ділянки розведення сил і засобів №3 Богданівка-Петровське.

Як ідеться в уже нічному зведенні штабу ООС, у результаті удару терористів поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

"Збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил і засобів №3 Богданівка-Петровське з мінометів калібру 82 мм. Такі злочинні дії окупантів вчергове підтверджують те, що ворог свідомо порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей", – йдеться у повідомленні.

При цьому криваві бої пройшли в районі населених пунктів Авдіївка й Оріхове. Окупанти застосували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. Постраждалих бійців доставили в лікарню і надали необхідну медичну допомогу.

"Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил придушили ворожу активність. На свої агресивні дії противник і надалі отримуватиме адекватну і невідворотну відповідь з боку українських захисників", – відзначається у звіті.

Мапа ООС 5 травня

Мапа ООС 5 травня

Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, 4 травня один український військовий отримав поранення в результаті обстрілу російських окупантів на Донбасі. При цьому був ліквідований один російський окупант і принаймні двоє поранені.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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