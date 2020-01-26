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26 січня • оновлено в 20:55
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Терористи Путіна влаштували пекло на Донбасі: два бійці ЗСУ загинули, ще двоє поранені

9.6т
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У неділю, 26 січня, на війні за незалежність України на Донбасі двоє українських військовослужбовців загинули, ще двоє отримали поранення.

Про це сказано в вечірньому зведенні штабу ООС. Збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Вони використовували заборонені міномети, гранатомети, озброєння БМП, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю поблизу таких населених пунктів:

Красногорівка (двічі), Лебединське, Старогнатівка (двічі), Новогригорівка, Гнутове, Оріхове (двічі), Новотошківське (двічі), Кримське.

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"В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один отримав бойову травму. Також в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один захисник загинув, і один військовослужбовець отримав бойову травму", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація

Ілюстрація

фото з відкритих джерел

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський зізнався, чому пішов на прямий діалог з Путіним. Він також акцентував: питання виведення військ з окупованої території Донбасу залежить виключно від Російської Федерації.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Перепил Недо
Перепил Недо
О как глисты на Московщине возбудились, твари.
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Перепил Недо, так ты это посмотри тоже возбудишься.Источник в СБУ передал МГБ видео жестокой расправы сотрудников спецслужбы над мирным жителем https://www.youtube.com/watch?v=qi58zEIVEvc
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3
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Новый Иловайск, что ли? Каждый день по паре штук Героев! Кучность - признак мастерства! Пора Штырлицу обьявить новый список усопших в больницах Донецка в количестве 18 человек как погибших от ВСУ сепаров, для поднятия духа кастрюль! Плохого духа!
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5
0
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Kuksov Micha, Некому теперь у кастрюль "потерь нет" тарахтеть))))
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4
0
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Это не ад. Ад будет когда оккупационным войскам ВСУ устроят новое Дебальцево и Изварино... Вот тогда хЫборги поскачут))))
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5
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