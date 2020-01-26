Терористи Путіна влаштували пекло на Донбасі: два бійці ЗСУ загинули, ще двоє поранені

У неділю, 26 січня, на війні за незалежність України на Донбасі двоє українських військовослужбовців загинули, ще двоє отримали поранення.

Про це сказано в вечірньому зведенні штабу ООС. Збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Вони використовували заборонені міномети, гранатомети, озброєння БМП, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю поблизу таких населених пунктів:

Красногорівка (двічі), Лебединське, Старогнатівка (двічі), Новогригорівка, Гнутове, Оріхове (двічі), Новотошківське (двічі), Кримське.

"В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один отримав бойову травму. Також в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один захисник загинув, і один військовослужбовець отримав бойову травму", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація фото з відкритих джерел

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський зізнався, чому пішов на прямий діалог з Путіним. Він також акцентував: питання виведення військ з окупованої території Донбасу залежить виключно від Російської Федерації.

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