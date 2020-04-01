Терористи Путіна влаштували криваву розправу над ЗСУ: Україна зазнала важких втрат

За минулу добу, 31 березня, російські окупаційні війська 14 раз обстріляв позиції ООС на Донбасі. Під обстрілом загинув військовий ЗСУ, ще двоє отримали поранення.

У пресцентрі штабу ООС відзначили, що один з українських захисників підірвався на міні російського виробництва.

При цьому, за даними розвідки, військові ЗСУ ліквідували трьох російських окупантів, ще один був поранений. Наші військовослужбовці також знищили ворожу бойову машину піхоти.

Війна на Донбасі

Основний удар ворог завдав в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", де зафіксовано 11 обстрілів. Так, біля Красногоровки двічі обстріляли позиції ЗСУ. В околицях села Піски російські найманці випустили 10 хв з мінометів 120-го калібру.

Поблизу Авдіївки противник тричі обстріляв з мінометів калібру 82 мм з загальною витратою 32 міни. Також ворог застосовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Обстріляли також позиції ЗСУ біля Широкино, Гнутове, Кам'янки та Старогнатовки..

У районі відповідальності ОТГ "Північ" противник з мінометів калібру 120 мм і протитанкового ракетного комплексу обстріляв наші позиції неподалік Новотошківскоо, а з мінометів калібру 82 мм – поблизу Луганського. Близько Зайцева ворог застосував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

На всі обстріли ворога ЗСУ відповідали прицільним вогнем і змусили його повернутися до дотримання режиму "тиші".

З початку доби, 1 квітня, окупанти обстріляли з станкових протитанкових гранатометів наші позиції поблизу Мар'їнки. ЗСУ дали адекватну відповідь і провокації припинилися.

Як повідомляв, OBOZREVATEL один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще троє отримали поранення і один – бойове ураження 30 березня в результаті ворожих обстрілів збройних формувань РФ на Донбасі.

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