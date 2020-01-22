Терористи Путіна убили бійця ЗСУ: з'явилися подробиці боїв на Донбасі

У середу, 22 січня, в зоні ООС на Донбасі загинув боєць ЗСУ Микола Сорочук із Луцька.

Як повідомляється в вечірньому зведенні з фронту, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

Окупанти застосували гранатомети, великокаліберні кулемети й іншу стрілецьку зброю. Також вони підключили снайперів, від кулі якого і помер українець.

Позиції ЗСУ обстріляли біля таких населених пунктів: Павлопіль, Талаківка, Майорськ, Шуми.

"Сьогодні з життя пішов хлопець, якого я любила. Сьогодні вночі він писав мені, що шкодує, що не зміг учора мене побачити і почути. А сьогодні вранці його вже немає. Я не вірю в це. Не вірю, що ніколи не почую цей голос більше. Нехай слово "мир" застрягне вам у горлі і "вже не та війна" так само. Я хочу смерті тому снайперу, який це зробив. І він її отримає", – написала дівчина Сорочука.

Микола Сорочук Facebook Ярини Чорногуз

Як повідомляв OBOZREVATEL:

16 січня у результаті снайперського обстрілу на Донбасі загинув воїн 72-ї бригади ЗСУ з Житомирщини Ігор Хімічук.

18 січня на Донбасі загинув український захисник Валерій Закусило так само із 72-ї бригади Чорних Запорожців ЗСУ. У нього залишилися дружина і двоє дочок у Білій Церкві.

А 19 січня в результаті смертельного кульового поранення в Луганській області помер молодший сержант цієї ж бригади ЗСУ Олександр Слобаданюк із Миколаївської області.

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