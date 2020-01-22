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22 січня • оновлено в 19:33
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Терористи Путіна убили бійця ЗСУ: з'явилися подробиці боїв на Донбасі

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У середу, 22 січня, в зоні ООС на Донбасі загинув боєць ЗСУ Микола Сорочук із Луцька.

Як повідомляється в вечірньому зведенні з фронту, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

Окупанти застосували гранатомети, великокаліберні кулемети й іншу стрілецьку зброю. Також вони підключили снайперів, від кулі якого і помер українець.

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Позиції ЗСУ обстріляли біля таких населених пунктів: Павлопіль, Талаківка, Майорськ, Шуми.

"Сьогодні з життя пішов хлопець, якого я любила. Сьогодні вночі він писав мені, що шкодує, що не зміг учора мене побачити і почути. А сьогодні вранці його вже немає. Я не вірю в це. Не вірю, що ніколи не почую цей голос більше. Нехай слово "мир" застрягне вам у горлі і "вже не та війна" так само. Я хочу смерті тому снайперу, який це зробив. І він її отримає", – написала дівчина Сорочука.

Микола Сорочук

Микола Сорочук

Facebook Ярини Чорногуз

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
приехал из Луцка убивать, но самого убили... обычная история...
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