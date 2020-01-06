Терористи Путіна стягують "Гради" на Донбасі, порушуючи лінії відводу: заява ОБСЄ

На окупованій території Луганської області було виявлено ворожу техніку, яка знаходиться там з порушенням "Мінських домовленостей".

"У звіті Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ від 6 січня оприлюднена інформація, що на непідконтрольній урядові України території зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відведення", – повідомив штаб ООС в Facebook.

Зокрема, 4 січня поблизу населеного пункту Хрустальний (кол. Красний Луч) патруль ССМ ОБСЄ зафіксував 22 одиниці реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм).

"Своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто нехтують взятими зобов’язаннями в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін", – відзначається в заяві штабу ООС.

Гради РБК-Україна

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 5 січня підірвалася вантажівка з українськими військовослужбовцями, в результаті наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62). Трагедія сталася в районі селища Хутір Вольний.

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