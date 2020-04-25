Терористи Путіна розв'язали жорсткі бої на Донбасі: ЗСУ дали потужну відповідь

Тимур Григоренко Розслідування 19:08, 25.04.2020 Оновлено: 19:11, 25.04.2020

У суботу, 25 квітня, російські окупаційні війська 10 раз обстріляли позиції ОС. ЗСУ дали відсіч ворогам, припиняючи провокації терористів. Загиблих або поранених серед українських військових немає.

Проти наших захисників російські найманці застосовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, повідомляє пресцентр штабу ООС.

Переважна більшість обстрілів зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ворог обстрілював позиції ЗСУ поблизу Авдіївки, Павлополя, Широкиного, Опитного та Старогнатівки.

Війна на Донбасі

У районі відповідальності ОТГ "Північ" збройні формування Росії обстріляли українські позиції поблизу Новоалександрівки, Попасно та Орехового.

"Підрозділи Об'єднаних сил продовжують контролювати супротивника на всій лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню, і готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків",– відзначили в штабі.

Відзначається, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною, режим "Тиша" дотримується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські терористи 10 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, двоє українських військових отримали поранення.

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