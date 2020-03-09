Терористи Путіна розв'язали підлі бої на Донбасі: травмований боєць ЗСУ

На Донбасі в понеділок, 9 березня, один боєць ЗСУ отримав бойову травму.

Про це сказано в вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС. Протягом доби збройні формування РФ 8 разів порушили режим тиші, застосувавши гранатомети, кулемети, безпілотники і стрілецьку зброю.

Позиції ЗСУ були обстріляні в районі населених пунктів Широкине і Гнутове, Водяне, Оріхове, Зайцеве, Новолуганське, Авдіївка, Луганське.

"Противник, нехтуючи правилами Міжнародного гуманітарного права, здійснив обстріл санітарного автомобіля. Тому за допомогою безпілотних літальних апаратів ворог скинув два заряди ВОГ-17 на дах транспортного засобу, який мав маркування емблеми Червоного хреста", – відзначили в штабі ООС.

Карта ООС Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 березня терористи обстріляли з ПТРК вантажівка ЗСУ на Донбасі, одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

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