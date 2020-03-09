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9 березня • оновлено в 20:59
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/ Розслідування

Терористи Путіна розв'язали підлі бої на Донбасі: травмований боєць ЗСУ

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На Донбасі в понеділок, 9 березня, один боєць ЗСУ отримав бойову травму.

Про це сказано в вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС. Протягом доби збройні формування РФ 8 разів порушили режим тиші, застосувавши гранатомети, кулемети, безпілотники і стрілецьку зброю.

Позиції ЗСУ були обстріляні в районі населених пунктів Широкине і Гнутове, Водяне, Оріхове, Зайцеве, Новолуганське, Авдіївка, Луганське.

"Противник, нехтуючи правилами Міжнародного гуманітарного права, здійснив обстріл санітарного автомобіля. Тому за допомогою безпілотних літальних апаратів ворог скинув два заряди ВОГ-17 на дах транспортного засобу, який мав маркування емблеми Червоного хреста", – відзначили в штабі ООС.

Карта ООС

Карта ООС

Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 березня терористи обстріляли з ПТРК вантажівка ЗСУ на Донбасі, одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Чому боец, а не воин?
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Не могу цитировать вику (фильтр обоза не пропускает) просто наберите Вика ВОГ -17 ... там четко сказано что выстрел ВОГ -17 это чисто украинский боеприпас ... Помница побратимы забросили гранату в сартир когда там была их побратимка (одна из их ведьм) наверное недала или дала но не тем ... сейчас киборги обстреляли свою же красно крестовую машину ... наверно медсесра не дала или не тому дала ...
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Юг Руси
Юг Руси
ТеPPористы Путина развязали подлые бои на Донбассе : один боец ВСУ получил боевую травму" )))))))))))))
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