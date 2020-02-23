Протягом доби, 23 лютого, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.
Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру штабу ООС. Зокрема. В результаті атак ніхто з українських захисників не загинув.
"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БпЛА, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", – розповіли в штабі.
Карта ООС за 23 лютого
Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Терористи стріляли з безпілотника поблизу Талаківки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 12 разів стріляв по позиціях українських військових.
Поруч з Травневим
– з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
Неподалік Кримського – з міномета калібру 120 мм – 5 хв, 4 постріли з станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
Двічі неподалік Оріхового
– з 120-мм міномета.
Двічі в районі Новоолександрівки
– зі ствольної артилерії калібру 122 мм – 10 снарядів і 8 хв зі 120-мм міномета;
Поблизу н.п. Хутір Вільний
– з міномета калібру 82 мм – 6 хв, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
Поблизу Золотого-4 – з 82-мм мінометів – 15 хв;
Неподалік від Попасної
– з мінометів калібру 82 мм – 14 хв;
В районі Новозванівки
– з 82-мм міномета і великокаліберного кулемета;
Двічі поруч з Луганським
– з міномета калібру 120 мм – 2 міни та 9 хв з 82-мм мінометів, а також противник вів вогонь з озброєння БМП-2 і гранатометів різних систем.
Обстріл на Донбасі
РБК-Україна
"Сьогодні, 23 лютого, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Упродовж минулої доби в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник отримав поранення", – відзначили в штабі.
Уточнюється, що на ділянках розведення №1, 2 і 3 ситуація залишається стабільною, а режим тиші дотримується.
Як повідомляв OBOZREVATEL, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони створить робочу групу для розслідування наступу терористів на позиції Збройних сил на Донбасі 18 лютого.
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