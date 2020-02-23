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23 лютого • оновлено в 20:13
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/ Розслідування

Терористи Путіна розв'язали нові гарячі бої: як пройшла доба на Донбасі

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Протягом доби, 23 лютого, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру штабу ООС. Зокрема. В результаті атак ніхто з українських захисників не загинув.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БпЛА, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", – розповіли в штабі.

Карта ООС за 23 лютого

Карта ООС за 23 лютого

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Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Терористи стріляли з безпілотника поблизу Талаківки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 12 разів стріляв по позиціях українських військових.

  • Поруч з Травневим

    – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • Неподалік Кримського – з міномета калібру 120 мм – 5 хв, 4 постріли з станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

  • Двічі неподалік Оріхового

    – з 120-мм міномета.

  • Двічі в районі Новоолександрівки

    – зі ствольної артилерії калібру 122 мм – 10 снарядів і 8 хв зі 120-мм міномета;

  • Поблизу н.п. Хутір Вільний

    – з міномета калібру 82 мм – 6 хв, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • Поблизу Золотого-4 – з 82-мм мінометів – 15 хв;

  • Неподалік від Попасної

    – з мінометів калібру 82 мм – 14 хв;

  • В районі Новозванівки

    – з 82-мм міномета і великокаліберного кулемета;

  • Двічі поруч з Луганським

    – з міномета калібру 120 мм – 2 міни та 9 хв з 82-мм мінометів, а також противник вів вогонь з озброєння БМП-2 і гранатометів різних систем.

Обстріл на Донбасі

Обстріл на Донбасі

РБК-Україна

"Сьогодні, 23 лютого, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Упродовж минулої доби в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник отримав поранення", – відзначили в штабі.

Уточнюється, що на ділянках розведення №1, 2 і 3 ситуація залишається стабільною, а режим тиші дотримується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони створить робочу групу для розслідування наступу терористів на позиції Збройних сил на Донбасі 18 лютого.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В эти сводки не верят уже даже самые упоротые)
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ЗНОВУ БУРЯКОВКИ ПЕРЕБРАЛ? :-))))
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Дудко Олег
Дудко Олег
Шо, опять? А сколько уби,тых киборгов уползли на территорию противника?
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