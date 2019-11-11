Терористи Путіна розв'язали нові бої на Донбасі: у ЗСУ поранений

На війні за незалежність України на Донбасі в понеділок, 11 листопада, отримав поранення один боєць ЗСУ.
Як повідомили в прес-центрі штабу ООС, збройні формування Росії 7 разів порушили режим припинення вогню.
Вони застосували міномети, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю, обстрілявши позиції захисників України біля Луганського, Південного, Гнутового і Верхньоторецька.
Також окупанти відкрили вогонь в районі Богданівки, проте за межами дільниці розведення військ.
Ілюстрація. Війна на Донбасі
Соц мережі
Як писав OBOZREVATEL, 9 листопада, окупаційні війська Росії, незважаючи на початок розведення сил біля села Петрівське, 18 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. 10 листопада окупанти розв'язали нові бої, в результаті чого четверо бійців ЗСУ отримали поранення.
11 листопада в районі Петровського і Богданівки Донецької області завершилася практична фаза розведення сил і засобів з боку терористів і ЗСУ.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".