Терористи Путіна розв'язали нові бої на Донбасі: у ЗСУ поранений

На війні за незалежність України на Донбасі в понеділок, 11 листопада, отримав поранення один боєць ЗСУ.

Як повідомили в прес-центрі штабу ООС, збройні формування Росії 7 разів порушили режим припинення вогню.

Вони застосували міномети, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю, обстрілявши позиції захисників України біля Луганського, Південного, Гнутового і Верхньоторецька.

Також окупанти відкрили вогонь в районі Богданівки, проте за межами дільниці розведення військ.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Соц мережі

Як писав OBOZREVATEL, 9 листопада, окупаційні війська Росії, незважаючи на початок розведення сил біля села Петрівське, 18 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. 10 листопада окупанти розв'язали нові бої, в результаті чого четверо бійців ЗСУ отримали поранення.

11 листопада в районі Петровського і Богданівки Донецької області завершилася практична фаза розведення сил і засобів з боку терористів і ЗСУ.

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