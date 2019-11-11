Головна Новини
11 листопада • оновлено в 20:03
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Терористи Путіна розв'язали нові бої на Донбасі: у ЗСУ поранений

1.3т
Читати матеріал російською

На війні за незалежність України на Донбасі в понеділок, 11 листопада, отримав поранення один боєць ЗСУ.

Як повідомили в прес-центрі штабу ООС, збройні формування Росії 7 разів порушили режим припинення вогню.

Вони застосували міномети, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю, обстрілявши позиції захисників України біля Луганського, Південного, Гнутового і Верхньоторецька.

Новини
ЗСУ дали відсіч терористам на Донбасі: у окупантів втрати

Також окупанти відкрили вогонь в районі Богданівки, проте за межами дільниці розведення військ.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Соц мережі

Як писав OBOZREVATEL, 9 листопада, окупаційні війська Росії, незважаючи на початок розведення сил біля села Петрівське, 18 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. 10 листопада окупанти розв'язали нові бої, в результаті чого четверо бійців ЗСУ отримали поранення.

11 листопада в районі Петровського і Богданівки Донецької області завершилася практична фаза розведення сил і засобів з боку терористів і ЗСУ.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Відведення військ на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
6
3
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Вам верить - себя не уважать! Завтра почитаем отчёт СММ ОБСЕ!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Где один там и три, за 3 дня две футбольные команды АТОшных калек собралось.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Драго Кувалда, какая победила?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Моторола Жив
Моторола Жив
очистим Руccкий Донбасс от нацистской нечисти ))..
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1

Блоги / думки