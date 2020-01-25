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25 січня • оновлено в 20:36
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Терористи Путіна розв'язали нові бої на Донбасі: є поранений

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У п'ятницю, 25 січня, на війні за незалежність на Донбасі отримав поранення один український військовослужбовець.

Як сказано в вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

"Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Також відзначається робота снайперських пар", – сказано в повідомленні.

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Позиції бійців ЗСУ обстріляли біля таких населених пунктів: Павлопіль (двічі), Піски, Авдіївка, Березове, Верхньоторецьке, Катеринівка.

Війна на Донбасі. Ілюстрація

Війна на Донбасі. Ілюстрація

Фото з відкритих джерел

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський зізнався, чому пішов на прямий діалог з Путіним. Він також акцентував: питання виведення військ з окупованої території Донбасу залежить виключно від Російської Федерації.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
По-дохнет к утру, выродок ВСУшный
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