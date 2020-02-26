Волонтер повідомив про нищівний удар по терористах Путіна

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26 лютого • оновлено в 21:21
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Терористи Путіна понесли нові втрати на Донбасі

4.1т
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На війні за незалежність України на Донбасі 26 лютого було ліквідовано двоє терористів "Л/ДНР".

Як повідомив волонтер Роман Доник в Telegram, в районі селища Кримське Луганської області "відбулася ДТП".

"Військовий УАЗик російських бойовиків зіткнувся з ПТУРом холодноярців. Бо нех*й шастати. Два бойовики загинули. УАЗ і ПТУР відновленню не підлягає", – розповів він.

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Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, напередодні ЗСУ розгромили позицію російських окупаційних військ. Момент потужного удару потрапив на відео.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Роман Доник
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Оркам- орково.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео потерь
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