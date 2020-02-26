Волонтер повідомив про нищівний удар по терористах Путіна

На війні за незалежність України на Донбасі 26 лютого було ліквідовано двоє терористів "Л/ДНР".

Як повідомив волонтер Роман Доник в Telegram, в районі селища Кримське Луганської області "відбулася ДТП".

"Військовий УАЗик російських бойовиків зіткнувся з ПТУРом холодноярців. Бо нех*й шастати. Два бойовики загинули. УАЗ і ПТУР відновленню не підлягає", – розповів він.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, напередодні ЗСУ розгромили позицію російських окупаційних військ. Момент потужного удару потрапив на відео.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся