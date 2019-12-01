Терористи Путіна пішли на прорив: загинули бійці ЗСУ

У неділю, 1 грудня, двоє українських військовослужбовців загинули на війні на Донбасі.

Як повідомили в прес-центрі штабу ООС в Facebook, російські диверсанти спробували прорватися в тил позицій українських військових.

"З метою перекриття шляхів висування і можливого відходу ворожих диверсантів командиром підрозділу, що виконує завдання в Донецькій області, був застосований черговий резерв", – сказано в заяві.

Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українських бійця.

Відзначимо, останні дні терористи на Донбасі істотно притихли. Так, станом на 18:00 1 грудня вони всього лише двічі відкривали вогонь в бік українських захисників.

Карта ООС Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, в листопаді втрати російських окупаційних військ склали 107 чоловік. 41 окупант був ліквідований, а ще 66 складають санітарні втрати ворога.

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