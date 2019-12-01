Головна Новини
1 грудня • оновлено в 22:08
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Терористи Путіна пішли на прорив: загинули бійці ЗСУ

56.2т
Читати матеріал російською

У неділю, 1 грудня, двоє українських військовослужбовців загинули на війні на Донбасі.

Як повідомили в прес-центрі штабу ООС в Facebook, російські диверсанти спробували прорватися в тил позицій українських військових.

"З метою перекриття шляхів висування і можливого відходу ворожих диверсантів командиром підрозділу, що виконує завдання в Донецькій області, був застосований черговий резерв", – сказано в заяві.

Новини
"Засівають" Донбас мінами: боєць ЗСУ розкрив нову підлість окупантів Путіна

Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українських бійця.

Відзначимо, останні дні терористи на Донбасі істотно притихли. Так, станом на 18:00 1 грудня вони всього лише двічі відкривали вогонь в бік українських захисників.

Карта ООС

Карта ООС

Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, в листопаді втрати російських окупаційних військ склали 107 чоловік. 41 окупант був ліквідований, а ще 66 складають санітарні втрати ворога.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
33
Коментарі
215
172
Смішно
32
Цікаво
368
Сумно
16
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
СМЕРТЬ РУССКО-ФАШИСТСКИМ ОККУПАНТАМ!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
"в пресс-центре штаба ООС в Facebook," А официально в новостях всякую такую хрень нести нельзя!)))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Опять гранату пилили? :-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги