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6 листопада • оновлено в 19:32
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/ Розслідування

Терористи Путіна підло ударили по ЗСУ: багато поранених

4.7т Читати матеріал російською

У середу, 6 листопада, на війні за незалежність України на Донбасі четверо бійців ЗСУ отримали осколкові поранення.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС. Протягом доби збройні формування РФ і її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню.

Терористи знову використовували заборонену "Мінськом" зброю, застосувавши міномети, гранатомети, кулемети та іншу стрілецьку зброю.

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Терористи обстріляли позиції українських захисників біля Майського, Зайцевого, Кримського, Пісків і Водяного.

Карта ООС

Карта ООС

Міністерство оборони

Війна на Донбасі. Ілюстрація

Війна на Донбасі. Ілюстрація

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Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи, які окупували Донбас, знову понесли втрати в зоні бойових дій. Так, з 29 жовтня по 5 листопада, за підтвердженими даними, їх кількість склала шість чоловік.

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Моторола Жив
Моторола Жив
как обычно нажрались горилкой до поросячьего визга и постреляли друг дружку...
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hunt andres
hunt andres
Не отошли - получили. Че хотели то, коклики задрыщенские?
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Куни Чан
Куни Чан
Давай давай выдумывай, ТРУСЫ!!!!!
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