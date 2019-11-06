Терористи Путіна підло ударили по ЗСУ: багато поранених

У середу, 6 листопада, на війні за незалежність України на Донбасі четверо бійців ЗСУ отримали осколкові поранення.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС. Протягом доби збройні формування РФ і її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню.

Терористи знову використовували заборонену "Мінськом" зброю, застосувавши міномети, гранатомети, кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Терористи обстріляли позиції українських захисників біля Майського, Зайцевого, Кримського, Пісків і Водяного.

Карта ООС Міністерство оборони

Війна на Донбасі. Ілюстрація 112

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи, які окупували Донбас, знову понесли втрати в зоні бойових дій. Так, з 29 жовтня по 5 листопада, за підтвердженими даними, їх кількість склала шість чоловік.

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