Терористи Путіна підло ударили по ЗСУ і нарвалися на потужну відповідь

На Донбасі 22 квітня терористи "Л/ДНР" шість разів порушили режим припинення вогню, але ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.
Як зазначено у зведенні пресцентру штабу ООС, російсько-окупаційні війська використовували міномети, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю, обстрілявши позиції ЗСУ в районах населених пунктів Богданівка, Лебединське, Широкине, Павлопіль, Авдіївка та Оріхове.
"По опорних пунктах окупантів, з яких вівся вогонь, українські підрозділи відповіли зі штатного озброєння. Завдяки відвазі та рішучості військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил ворог був змушений припинити свої злочинні дії. Втрати противника уточнюються", – йдеться у повідомленні.
Карта ООС
Міноборони
Як писав OBOZREVATEL, напередодні російські пропагандисти випадково засвітили позиції терористів на Донбасі. Українські журналісти знайшли місце, звідки обстрілюють бійців.
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