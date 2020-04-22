Головна Новини
22 квітня • оновлено в 19:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Терористи Путіна підло ударили по ЗСУ і нарвалися на потужну відповідь

1.9т
Читати матеріал російською

На Донбасі 22 квітня терористи "Л/ДНР" шість разів порушили режим припинення вогню, але ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.

Як зазначено у зведенні пресцентру штабу ООС, російсько-окупаційні війська використовували міномети, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю, обстрілявши позиції ЗСУ в районах населених пунктів Богданівка, Лебединське, Широкине, Павлопіль, Авдіївка та Оріхове.

"По опорних пунктах окупантів, з яких вівся вогонь, українські підрозділи відповіли зі штатного озброєння. Завдяки відвазі та рішучості військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил ворог був змушений припинити свої злочинні дії. Втрати противника уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Карта ООС

Карта ООС

Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, напередодні російські пропагандисти випадково засвітили позиції терористів на Донбасі. Українські журналісти знайшли місце, звідки обстрілюють бійців.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
3
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Геббельс тихо заплакал в углу ада. Не хватает только "оружия возмездия"
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Бедные ка ра те ли. Опять их на запчасти пустили...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 6592.

    Вилікувалися: 424. Померли: 174.

  • У світі захворіли майже 2,5 мільйони осіб, загинули – понад 174 тисячі.

  • Карантин в Україні продовжили до 11 травня через епідемію коронавірусу.

  • Названо найбільш ймовірний спосіб заразитися коронавірусом.

  • В Україні вводять три рівня небезпеки COVID-19: що значить кожний.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги