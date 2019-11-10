Головна Новини
10 листопада • оновлено в 19:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Терористи Путіна підло ударили по бійцях ЗСУ: багато поранених

1.4т Читати матеріал російською

На війні за незалежність на Донбасі четверо бійців ЗСУ отримали поранення.

Про це сказано у зведенні прес-центру штабу ООС в Facebook за неділю, 10 листопада. Збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню.

Терористи застосували протитанковий ракетний комплекс, зенітні установки, гранатомети, кулемети і інше стрілецьку зброю.

Новини
Як ЗСУ йшли з позицій на Донбасі: з'явилися фото і відео

Окупанти відкривали вогонь по бійцях ЗСУ в районі населених пунктів Майорськ, Новотошківське, Новогнатівка і Красногорівка.

"Впродовж поточної доби мінно-вибухові травми внаслідок обстрілів отримали чотири військовослужбовці Об'єднаних сил. Пошкоджено автомобіль. Загрози життю українських захисників немає. Їх оперативно доправлено до лікувального закладу", - повідомили в штабі ООС.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан уточнив, що терористи обстріляли військовий автомобіль біля Новогнатівки і пообіцяв, що незабаром вони отримають потужну відповідь.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Соц мережі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Соц мережі

Як писав OBOZREVATEL, в суботу, 9 листопада, окупаційні війська Росії, незважаючи на початок розведення сил біля села Петрівська, 18 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
4
4
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Шинкуют укроп нехило, пачка каждый день, Сейчас Штефан дырявый появился и зараз придумает перемогу он это любит, вкладывать в уши кастрюль кисель.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Русинов Алексей
Русинов Алексей
Опять оккупационные войска Украины по своим ударили.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Грузовик у ка-к-лов который подорвали ,а может и подорвался на мине ,это гроб на колёсах, техника из разряда раритета,70х годов. ,
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки