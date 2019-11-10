Терористи Путіна підло ударили по бійцях ЗСУ: багато поранених

На війні за незалежність на Донбасі четверо бійців ЗСУ отримали поранення.
Про це сказано у зведенні прес-центру штабу ООС в Facebook за неділю, 10 листопада. Збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню.
Терористи застосували протитанковий ракетний комплекс, зенітні установки, гранатомети, кулемети і інше стрілецьку зброю.
Окупанти відкривали вогонь по бійцях ЗСУ в районі населених пунктів Майорськ, Новотошківське, Новогнатівка і Красногорівка.
"Впродовж поточної доби мінно-вибухові травми внаслідок обстрілів отримали чотири військовослужбовці Об'єднаних сил. Пошкоджено автомобіль. Загрози життю українських захисників немає. Їх оперативно доправлено до лікувального закладу", - повідомили в штабі ООС.
Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан уточнив, що терористи обстріляли військовий автомобіль біля Новогнатівки і пообіцяв, що незабаром вони отримають потужну відповідь.
Ілюстрація. Війна на Донбасі
Соц мережі
Ілюстрація. Війна на Донбасі
Соц мережі
Як писав OBOZREVATEL, в суботу, 9 листопада, окупаційні війська Росії, незважаючи на початок розведення сил біля села Петрівська, 18 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.
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