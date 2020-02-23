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23 лютого • оновлено в 07:59
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/ Розслідування

Терористи Путіна підло обстріляли позиції ЗСУ: є поранені

1.6т
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У суботу, 22 лютого, на війні за незалежність України на Донбасі отримав поранення один боєць ЗСУ – він підірвався на невідомому ворожому вибуховому пристрої.

Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook. Зазначається, що за минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Вісім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • двічі поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

  • у районі Новомихайлівки – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 9 мін;

  • неподалік Старогнатівки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • поряд із Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомета – 12 пострілів, а також із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • у районі населеного пункту Лебединське – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

  • поряд із Гнутовим – зі станкового протитанкового гранатомета – 6 пострілів, а також із великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли по наших позиціях:

  • двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 20 мін;

  • у районі населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм – 10 мін, а також із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Водночас в штабі ООС зазначили, що з початку цієї доби, 23 лютого, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли й втрат із нашого боку немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL,вночі 22 лютого диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань РФ спробувала прорватися через лінію зіткнення на Донбасі. Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на українські позиції поблизу Новотошківського.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України терористи "ДНР" ООС
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео обстрела
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Юг Руси
Юг Руси
"он подорвался на неизвестном вражеском ..." - мля ... как он мог подорваться, находясь на СВОЕЙ позиции? А по-поводу - "обстреляли", то очень даже доблестно! )))
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Юг Руси, когда военам света становится скучно,они разбирают гранаты,снаряды,мины...Это у них забавы такие.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Юг Руси, Обычно, как и все остальные "потерь нет") На своей же мине)
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