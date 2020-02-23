Терористи Путіна підло обстріляли позиції ЗСУ: є поранені

У суботу, 22 лютого, на війні за незалежність України на Донбасі отримав поранення один боєць ЗСУ – він підірвався на невідомому ворожому вибуховому пристрої.

Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook. Зазначається, що за минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

Вісім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

двічі поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

у районі Новомихайлівки – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 9 мін;

неподалік Старогнатівки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

поряд із Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомета – 12 пострілів, а також із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Лебединське – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поряд із Гнутовим – зі станкового протитанкового гранатомета – 6 пострілів, а також із великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли по наших позиціях:

двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 20 мін;

у районі населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм – 10 мін, а також із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Водночас в штабі ООС зазначили, що з початку цієї доби, 23 лютого, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли й втрат із нашого боку немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL,вночі 22 лютого диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань РФ спробувала прорватися через лінію зіткнення на Донбасі. Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на українські позиції поблизу Новотошківського.

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