Терористи Путіна підло обстріляли позиції ЗСУ: є поранені

У вівторок, 14 січня, на війні за незалежність України на Донбасі отримали поранення двоє бійців ЗСУ.
Про це сказано в вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС. Збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.
Окупанти застосували заборонені "Мінськом" 122-мм артилерійські системи, міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Терористи стріляли по позиціях бійців ЗСУ біля таких населених пунктів: Новотроїцьке, Мар'їнка, Невельське, Луганське, Оріхове і Кримське.
Карта ООС, 14 січня
Міноборони
Як писав OBOZREVATEL, недавно стало відомо про новий успіх ЗСУ на Донбасі біля Донецького аеропорту.
При цьому в штабі ООС напередодні повідомили, що Росія перекинула на Донбас нові танки. Ймовірно, готуються нові провокації або ж окупанти готуються до "певних дій".
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