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14 січня • оновлено в 19:37
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Терористи Путіна підло обстріляли позиції ЗСУ: є поранені

1.1т
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У вівторок, 14 січня, на війні за незалежність України на Донбасі отримали поранення двоє бійців ЗСУ.

Про це сказано в вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС. Збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Окупанти застосували заборонені "Мінськом" 122-мм артилерійські системи, міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

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Терористи напали на ЗСУ на Донбасі: українські герої вистояли

Терористи стріляли по позиціях бійців ЗСУ біля таких населених пунктів: Новотроїцьке, Мар'їнка, Невельське, Луганське, Оріхове і Кримське.

Карта ООС, 14 січня

Карта ООС, 14 січня

Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, недавно стало відомо про новий успіх ЗСУ на Донбасі біля Донецького аеропорту.

При цьому в штабі ООС напередодні повідомили, що Росія перекинула на Донбас нові танки. Ймовірно, готуються нові провокації або ж окупанти готуються до "певних дій".

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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скоро Перемога
скоро Перемога
Пздц! Я плакалъ! Вы по газетам 30-х годов что ли на журналистов учились? :))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Рога и копыта от ВСУшного скота.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Навозные ВСУ с начала месяца 16-200 29-300 , 90% Небоевые.
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