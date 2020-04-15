Терористи Путіна підключили снайперів: ЗСУ розповіли про підлу тактику

Кирило Лютий Розслідування 01:04, 16.04.2020

У зоні проведення ООС в районі Новотошківського російсько-окупаційні війська задіюють снайперів.

Про це розповіли бійці ЗСУ. Відео опубліковано на сторінці волонтерського руху "Повернись живим" в Facebook.

"Принцип снайперів: вони спочатку літають під прикриттям дрона ОБСЄ. Коли дрон ОБСЄ відлітає, то і вони також припиняють літати. Після того проходить приблизно година, і починає працювати їхній кулемет. Під шум кулемета починають працювати снайпери, калібром 12,7, розривними кулями" - розповів боєць з позивним Койот.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні терористи Путіна отримали по зубах від ЗСУ після того, як вирішили підло обстріляти позиції захисників України.

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