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16 квітня • оновлено в 01:19
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Терористи Путіна підключили снайперів: ЗСУ розповіли про підлу тактику

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У зоні проведення ООС в районі Новотошківського російсько-окупаційні війська задіюють снайперів.

Про це розповіли бійці ЗСУ. Відео опубліковано на сторінці волонтерського руху "Повернись живим" в Facebook.

"Принцип снайперів: вони спочатку літають під прикриттям дрона ОБСЄ. Коли дрон ОБСЄ відлітає, то і вони також припиняють літати. Після того проходить приблизно година, і починає працювати їхній кулемет. Під шум кулемета починають працювати снайпери, калібром 12,7, розривними кулями" - розповів боєць з позивним Койот.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні терористи Путіна отримали по зубах від ЗСУ після того, як вирішили підло обстріляти позиції захисників України.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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