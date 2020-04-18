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18 квітня • оновлено в 23:12
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Терористи Путіна перед Великоднем підло накрили вогнем бійців ЗСУ: є поранені

1.5т
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Російсько-окупаційні війська увечері 18 квітня підло ударили по ЗСУ на Донбасі, двоє захисників України отримали поранення.

Про це сказано в зведенні штабу ООС в Facebook. Бої пройшли на Луганському напрямку. Українців накрили вогнем з озброєння БМП, вони отримали осколкові поранення.

"Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичної установи і надано належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров'я задовільний", – написано в повідомленні.

"Цілеспрямоване порушення загарбниками режиму припинення вогню напередодні великого християнського свята ще раз підтверджує аморальну і бездуховну сутність російських окупантів", – відзначили в штабі ООС.

Бійці ЗСУ з метою оборони відкрили прицільний вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються.

Терористи Путіна перед Великоднем підло накрили вогнем бійців ЗСУ: є поранені

Як писав OBOZREVATEL, 17 квітня російські окупанти п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Загиблих і поранених серед ЗСУ не було. Але 18 квітня був поранений ще один боєць.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Так называемая "т,ретья си,ла" - на,цистские "до,бробаты" продолжают провокационные обстрелы позиций восточных ре,спубликанцев, а затем ВСУ с целью сорвать мирные соглашения и продолжить любой ценой эскалацию военных действий с последующей ГИ,БЕЛЬЮ УКРАИНЦЕВ и разрушением их городов и сёл. Подобная мер,зостная подлость со стороны ба,нд.ерл,огов станет основанием для неминуемой и суровой кары, которая постигнет их в недалёком будущем.
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Ордженикидзе Серго
Ордженикидзе Серго
Обоз ты обоссался.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Юсупиха на изготовке. Уже подсчитывает барыши с очередной вереницы скорых с обрубками.
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