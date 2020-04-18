Терористи Путіна перед Великоднем підло накрили вогнем бійців ЗСУ: є поранені

Російсько-окупаційні війська увечері 18 квітня підло ударили по ЗСУ на Донбасі, двоє захисників України отримали поранення.

Про це сказано в зведенні штабу ООС в Facebook. Бої пройшли на Луганському напрямку. Українців накрили вогнем з озброєння БМП, вони отримали осколкові поранення.

"Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичної установи і надано належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров'я задовільний", – написано в повідомленні.

"Цілеспрямоване порушення загарбниками режиму припинення вогню напередодні великого християнського свята ще раз підтверджує аморальну і бездуховну сутність російських окупантів", – відзначили в штабі ООС.

Бійці ЗСУ з метою оборони відкрили прицільний вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються.

Як писав OBOZREVATEL, 17 квітня російські окупанти п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Загиблих і поранених серед ЗСУ не було. Але 18 квітня був поранений ще один боєць.

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