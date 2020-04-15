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15 квітня • оновлено в 19:02
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Терористи Путіна отримали по зубах від ЗСУ: вдарили прицільним вогнем

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У середу, 15 квітня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як сказано в зведенні штабу операції Об'єднаних сил, терористи застосували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю, обстрілявши позиції захисників України в районах Попасної і Кримського.

"Активно діючи в обороні, наші захисники уникнули втрат від ворожих обстрілів. На усі зухвалі дії російських найманців українські військовослужбовці відповіли прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Відчувши на собі рішучість наших воїнів, окупанти негайно припиняли злочинну активність. Втрати противника уточнюються", – сказано в повідомленні.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "тиша" дотримується.

карта ООС

карта ООС

Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, 14 квітня, збройні формування Російської Федерації дев'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого двоє наших героїв отримали поранення, один воїн зазнав бойового ураження.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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