Терористи Путіна атакували ЗСУ на Донбасі та нарвалися на потужну відсіч

За минулу добу, 7 квітня, російські окупаційні війська 8 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Вогнем у відповідь ЗСУ поранили одного окупанта.

Втрат серед наших захисників немає, повідомляє пресцентр штабу ООС.

Для обстрілу ворог застосовував озброєння бойових машин піхоти, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Війна на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції ЗСУ поблизу Павлополя, Кам'янки, Старомихайлівки, Красоногоровки, Старогнатівки і Авдіївки.

У районі відповідальності ОТГ "Північ" окупаційні війська стріляли близько Новозванівки та Новоалександровки.

З початком поточної доби, 7 квітня, збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня терористи "Л/ДНР" відзначилися невдалої провокацією в районі Павлополя на Донбасі.

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