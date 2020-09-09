Терористи Пушиліна скасували "наступ" і зажадали скликати ТКГ

Підконтрольні Росії терористи "ДНР" знову скасували свій "наступ на ЗСУ", обіцяний 9 вересня, і зажадали скликати екстрене засідання Тристоронньої контактної групи для обговорення питання з приводу селища Шуми.

Такий ультиматум озвучила "міністерка закордонних справ "ДНР" Наталія Никонорова на Telegram-каналі псевдовідомства, зазначивши, що це нібито остання мирна пропозиція окупантів.

"У надії на врегулювання ситуації ми робимо останню спробу уникнути радикальних дій. 9 вересня о 12:00 ми пропонуємо скликати позачергову зустріч Контактної групи задля ухвалення рішення з питання проведення спільної інспекції представників "ДНР", а також представників України в СЦКК за сприяння представників ОБСЄ щодо фіксації усунення допущених порушень з просування позицій ЗСУ поблизу населеного пункту Шуми", – йдеться в заяві спільниці терористів.

Никонорова також безпідставно звинуватила Україну в порушенні умов перемир'я в частині інженерного обладнання позицій і спроб змінити вихідне позиційне розміщення військ.

За її словами, відповідні скарги бойовиків були озвучені СММ ОБСЄ, однак там проігнорували фейкові доводи, пославшись на об'єктивні факти з реальних звітів спостерігачів.

"Ми сподіваємося, що і українська сторона, і посередники переговорів усвідомлюють важливість збереження того крихкого перемир'я, яке було досягнуте в тому числі і з їхньою допомогою, і зроблять все від них залежне для того, щоб не допустити нового витка ескалації конфлікту", – загрозливо підсумували в "МЗС "ДНР".

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