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Терористи Пушиліна скасували "наступ" і зажадали скликати ТКГ

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
6,4 т.
Терористи Пушиліна знову передумали наступати на ЗСУ

Терористи Пушиліна знову передумали наступати на ЗСУ. myseldon.com

Підконтрольні Росії терористи "ДНР" знову скасували свій "наступ на ЗСУ", обіцяний 9 вересня, і зажадали скликати екстрене засідання Тристоронньої контактної групи для обговорення питання з приводу селища Шуми.

Такий ультиматум озвучила "міністерка закордонних справ "ДНР" Наталія Никонорова на Telegram-каналі псевдовідомства, зазначивши, що це нібито остання мирна пропозиція окупантів.

"У надії на врегулювання ситуації ми робимо останню спробу уникнути радикальних дій. 9 вересня о 12:00 ми пропонуємо скликати позачергову зустріч Контактної групи задля ухвалення рішення з питання проведення спільної інспекції представників "ДНР", а також представників України в СЦКК за сприяння представників ОБСЄ щодо фіксації усунення допущених порушень з просування позицій ЗСУ поблизу населеного пункту Шуми", – йдеться в заяві спільниці терористів.

Никонорова також безпідставно звинуватила Україну в порушенні умов перемир'я в частині інженерного обладнання позицій і спроб змінити вихідне позиційне розміщення військ.

За її словами, відповідні скарги бойовиків були озвучені СММ ОБСЄ, однак там проігнорували фейкові доводи, пославшись на об'єктивні факти з реальних звітів спостерігачів.

"Ми сподіваємося, що і українська сторона, і посередники переговорів усвідомлюють важливість збереження того крихкого перемир'я, яке було досягнуте в тому числі і з їхньою допомогою, і зроблять все від них залежне для того, щоб не допустити нового витка ескалації конфлікту", – загрозливо підсумували в "МЗС "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін уже кілька разів погрожував знищити інженерні споруди ЗСУ біля лінії розмежування на Донбасі, які ті нібито пересунули.

  • Він обіцяв відкрити вогонь по захисниках України, проте в штабі ООС спростували його брехню, зазначивши, що українські позиції по всій лінії фронту нікуди не зсувалися.

  • "Дедлайн" Пушиліна змінювався вже кілька разів: 5 вересня, 7 вересня, 9 вересня. Однак жодного разу погрози так і не були реалізовані.

  • Зі свого боку бійці 503 окремого батальйону морської піхоти ЗСУ висміяли ватажка "ДНР" і заявили, що давно чекають на нього.

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