Терористи притихли: що діється на Донбасі після підписання "формули Штайнмаєра"

На Донбасі 1 жовтня у районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 раз порушили режим припинення вогню.

Так, порушуючи Мінські угоди, бойовики відкривали вогонь, у тому числі із великокаліберних кулеметів, у районі ділянок розведення сил і засобів біля Золотого і Богданівки, повідомляє прес-центр ООС.

Втрат у результаті ворожих обстрілів із нашого боку не було.

Війна на Донбасі "Гордон"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник влаштував 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі неподалік Новотроїцького, двічі поблизу Водяного, в районі Богданівки на ділянці розведення, біля Павлополя, Новомихайлівки, Новогнатівки і Авдіївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: біля Новолуганська, Південного і поблизу, а також у районі Золотого – на ділянці розведення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський виступив із екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і гучною "формулою Штайнмаєра".

Після брифінгу спецпредставник ОБСЄ в ТКГ по Україні Мартін Сайдік назвав дату запланованого початку розведення сил і засобів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!