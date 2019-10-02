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2 жовтня • оновлено в 09:29
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/ Розслідування

Терористи притихли: що діється на Донбасі після підписання "формули Штайнмаєра"

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На Донбасі 1 жовтня у районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 раз порушили режим припинення вогню.

Так, порушуючи Мінські угоди, бойовики відкривали вогонь, у тому числі із великокаліберних кулеметів, у районі ділянок розведення сил і засобів біля Золотого і Богданівки, повідомляє прес-центр ООС.

Втрат у результаті ворожих обстрілів із нашого боку не було.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"Гордон"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник влаштував 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі неподалік Новотроїцького, двічі поблизу Водяного, в районі Богданівки на ділянці розведення, біля Павлополя, Новомихайлівки, Новогнатівки і Авдіївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: біля Новолуганська, Південного і поблизу, а також у районі Золотого – на ділянці розведення.

Терористи притихли: що діється на Донбасі після підписання "формули Штайнмаєра"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський виступив із екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і гучною "формулою Штайнмаєра".

Після брифінгу спецпредставник ОБСЄ в ТКГ по Україні Мартін Сайдік назвав дату запланованого початку розведення сил і засобів.

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Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Формула Штайнмаєра
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филипп филипыч
филипп филипыч
канеш пессимистично но: как вы представляете выборы по законам украины? то есть приедут всу из киева будут стоять в одном ряду с местными силовиками и следить за выборами? вчера они убивали друг друга а сегодня рядом стоять будут? а если только всу следить будут за выборами то куда местные силовики денутся?
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
А может "сепары" притихли потому, что нацыки "сворачиваются"? Покуют награбленное уже?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Молодец Зеленский, .берет груз ответственности на себя.
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