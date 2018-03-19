Терористи припинили обстріли ЗСУ - штаб АТО

Від початку доби, станом на 18:00 19 березня, проросійські терористи повністю дотримувалися режиму припинення вогню в зоні АТО на території Донецької та Луганської областей.

"Обстрілів наших позицій не зафіксовано", - повідомив у своєму Facebook прес-центру штабу АТО.

"Українські воїни, які виконують завдання на першій лінії оборони, продовжують надійно контролювати супротивника, неухильно дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню", - йдеться у звіті.

Напередодні терористи два рази порушили перемир'я.

Як писав "Обозреватель", на Донбасі вибухнуло півдесятка терористів.