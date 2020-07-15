Терористи повернули ЗСУ тіло загиблого воїна

Ірина Кулініч Розслідування 14:39, 15.07.2020 Оновлено: 14:46, 15.07.2020

У середу, 15 липня, терористи "Л/ДНР" повернули представникам Збройних сил України тіло воїна, який загинув 13 липня під Зайцевим.

Про це повідомив пресцентр ООС у Facebook.

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