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23 вересня • оновлено в 07:51
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/ Розслідування

Терористи посилили обстріли на Донбасі: у ЗСУ повідомили про поранених

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За минулу добу, 22 вересня терористи на Донбасі 15 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один боєць ЗСУ отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив сім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • тричі неподалік Миколаївки - зі стрілецької зброї;

  • поблизу Новогнатівки – з автоматичного гранатомета;

  • неподалік Водяного – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності ОТГ "Північ" противник зробив вісім обстрілів позицій ЗСУ:

  • поблизу Кримського і Південного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • в районі Залізного і Новгородського – з мінометів калібру 82 мм;

  • неподалік Майорська – з ручних протитанкових гранатометів;

  • поблизу Луганського – з станкового протитанкового гранатомета;

  • в районі Зайцевої і неподалік Новолуганське – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

З початку доби, 23 вересня противник три рази обстріляв позиції ООС. Терористи застосували вогонь поблизу Новотроїцького та двічі близько Богданівки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи на Донбасі 10 разів проводили обстріл. В результаті атак бойовиків поранили одного українського військового.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Донбас Генеральний штаб ЗСУ
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