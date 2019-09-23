Терористи посилили обстріли на Донбасі: у ЗСУ повідомили про поранених

За минулу добу, 22 вересня терористи на Донбасі 15 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один боєць ЗСУ отримав поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив сім обстрілів позицій Об'єднаних сил:
тричі неподалік Миколаївки - зі стрілецької зброї;
поблизу Новогнатівки – з автоматичного гранатомета;
неподалік Водяного – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
двічі поблизу Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності ОТГ "Північ" противник зробив вісім обстрілів позицій ЗСУ:
поблизу Кримського і Південного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
в районі Залізного і Новгородського – з мінометів калібру 82 мм;
неподалік Майорська – з ручних протитанкових гранатометів;
поблизу Луганського – з станкового протитанкового гранатомета;
в районі Зайцевої і неподалік Новолуганське – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
З початку доби, 23 вересня противник три рази обстріляв позиції ООС. Терористи застосували вогонь поблизу Новотроїцького та двічі близько Богданівки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи на Донбасі 10 разів проводили обстріл. В результаті атак бойовиків поранили одного українського військового.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".