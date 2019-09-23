Терористи посилили обстріли на Донбасі: у ЗСУ повідомили про поранених

За минулу добу, 22 вересня терористи на Донбасі 15 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один боєць ЗСУ отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив сім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі неподалік Миколаївки - зі стрілецької зброї;

поблизу Новогнатівки – з автоматичного гранатомета;

неподалік Водяного – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

двічі поблизу Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності ОТГ "Північ" противник зробив вісім обстрілів позицій ЗСУ:

поблизу Кримського і Південного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

в районі Залізного і Новгородського – з мінометів калібру 82 мм;

неподалік Майорська – з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Луганського – з станкового протитанкового гранатомета;

в районі Зайцевої і неподалік Новолуганське – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

З початку доби, 23 вересня противник три рази обстріляв позиції ООС. Терористи застосували вогонь поблизу Новотроїцького та двічі близько Богданівки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи на Донбасі 10 разів проводили обстріл. В результаті атак бойовиків поранили одного українського військового.

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