Терористи порушили перемир'я на Донбасі: командувач ОС заявив про обстріли

Попри оголошення повного припинення вогню опівночі 27 липня, російські терористи на Донбасі встигли вже двічі порушити домовленість.

Про це під час брифінгу заявив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко. За його словами, ворожі атаки були зафіксовані вночі та вранці (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ситуація на лінії розмежування стабільно контрольована. На жаль, з боку противника о 00:20-00:45 був обстріл підрозділу 36 окремої бригади морської піхоти зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Втрат з боку ОС нема. Наші підрозділи поки мовчать. Той обстріл, який був вночі, загрози життю особового складу не ніс", – запевнив він.

Що стосується другого порушення окупантами, то воно відбулося близько 9 години ранку в смузі відповідальності 79 бригади. Так, за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив три постріли і встановив три міни ПОМ.

Зі свого боку представники терористичних "Л/ДНР" заявили, що з початку перемир'я 27 липня в ОРДЛО не було зафіксовано ніяких обстрілів.

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