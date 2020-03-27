Терористи поранили мирну жительку на Донбасі

Підтримувані Росією терористи "Л/ДНР" на Донбасі 27 березня нахабно обстріляли житловий сектор неподалік Авдіївської промислової зони, у результаті чого було поранено місцеву мешканку.

Зокрема, 65-річна громадянка Л. отримала кульове поранення в ногу. Про це повідомив штаб Об’єднаних сил на сторінці у Facebook, підкресливши, що окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Зазначається, що літню жінку одразу доставлено до міської лікарні Авдіївки та надано кваліфіковану допомогу. Стан потерпілої задовільний, і загрози її життю не має.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в Донецькій області, обставини з’ясовуються.

"Своїми діями окупанти вкотре знехтували правилами ведення бойових дій, визначених Міжнародним гуманітарним правом, та продемонстрували цинічне ставлення до життя і здоров’я беззахисних мирних мешканців", – наголошується у повідомленні ОС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 27 березня, стало відомо про смерть воїна-десантника ЗСУ Андрія Мельника, який пройшов бої за Донецький аеропорт.

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