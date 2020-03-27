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27 березня • оновлено в 21:30
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/ Розслідування

Терористи поранили мирну жительку на Донбасі

1.3т
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Підтримувані Росією терористи "Л/ДНР" на Донбасі 27 березня нахабно обстріляли житловий сектор неподалік Авдіївської промислової зони, у результаті чого було поранено місцеву мешканку.

Зокрема, 65-річна громадянка Л. отримала кульове поранення в ногу. Про це повідомив штаб Об’єднаних сил на сторінці у Facebook, підкресливши, що окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Зазначається, що літню жінку одразу доставлено до міської лікарні Авдіївки та надано кваліфіковану допомогу. Стан потерпілої задовільний, і загрози її життю не має.

Терористи поранили мирну жительку на Донбасі

На місці події працювала слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в Донецькій області, обставини з’ясовуються.

"Своїми діями окупанти вкотре знехтували правилами ведення бойових дій, визначених Міжнародним гуманітарним правом, та продемонстрували цинічне ставлення до життя і здоров’я беззахисних мирних мешканців", – наголошується у повідомленні ОС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 27 березня, стало відомо про смерть воїна-десантника ЗСУ Андрія Мельника, який пройшов бої за Донецький аеропорт.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
терористи "ДНР"
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства выясняются". Какие обстоятельства то? Если принять вашу версию что пуля от ополченцев прилетела то какие обстоятельства может выяснить группа? Хотя думается что на самом деле воины священного унитаза (понравилось мне определение Крис Стефановой) пошли в село за самогоном, а когда им отказались давать то прострелили ногу женщине.
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Губернатор Ломбардии назвал «шакалами» критикующих Россию за помощь Италии
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