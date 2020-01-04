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4 січня • оновлено в 09:33
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/ Розслідування

Терористи поки бояться стріляти на Донбасі: тактика змінилася

3.3т
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За добу 3 січня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів із гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Відомості опублікували на сторінці "Операція об'єднаних сил" у Facebook.

Відзначається, що в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

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"Із початку цього періоду російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів по захисниках Новолуганського. Втрат з нашого боку немає", – йдеться у повідомленні.

Карта

Карта

mediarnbo.org

Обстріли були зафіксовані поблизу Василівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД", і поруч із населеними пунктами Новолуганське і Зайцеве, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ".

Обстріли в ООС

Обстріли в ООС

5 канал

Раніше OBOZREVATEL писав, що за 2019 рік російські окупанти Донбасу зазнали величезних втрат живої сили і техніки. Рахунок ліквідованих терористів перевалив за 600 людей.

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Автор
Карина Бондаренко
Теги
Росія - країна-агресор ООС
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Букет Красивый
Букет Красивый
Украина скурвилась окончательно, ссучилась недоступна скакуасов епучих
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1
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ПОЗОРНАЯ ВО,ЙНА, которую начал киевский кагал против дончан крайне выгодна ВСЕМИРНОМУ ОЛИГАРХАТУ. Используя любую возможность для эскалации конфликта зарубежные олигархи будут и дальше продолжать свою преступную политику по УНИЧТОЖЕНИЮ УКРАИНСКОГО НАРОДА, прикрывая свои действия псевдопатриотической риторикой.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Похоже, тут заголовки пишут одни придурки, текст другие, склеивают третьи не читая.
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