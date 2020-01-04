Терористи поки бояться стріляти на Донбасі: тактика змінилася

За добу 3 січня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів із гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Відомості опублікували на сторінці "Операція об'єднаних сил" у Facebook.

Відзначається, що в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

"Із початку цього періоду російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів по захисниках Новолуганського. Втрат з нашого боку немає", – йдеться у повідомленні.

Карта mediarnbo.org

Обстріли були зафіксовані поблизу Василівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД", і поруч із населеними пунктами Новолуганське і Зайцеве, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ".

Обстріли в ООС 5 канал

Раніше OBOZREVATEL писав, що за 2019 рік російські окупанти Донбасу зазнали величезних втрат живої сили і техніки. Рахунок ліквідованих терористів перевалив за 600 людей.

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