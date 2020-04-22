Терористи похвалилися ракетними обстрілами ЗСУ і "спалили" свої позиції
Журналісти проаналізували відео кремлівського пропагандиста Олександра Сладкова з обстрілами позицій ЗСУ на Донбасі та встановили, звідки вівся вогонь, а також по яких точках.
Детальний розбір вогневих провокацій терористів опублікувало "Радіо Свобода". Відзначається, що Сладков оприлюднив скандальні кадри у квітні. Вони були зняті на позиціях російських бойовиків в районі Горлівки.
У ролику пропагандиста окупанти обстрілюють ЗСУ з ракетної установки "Партизан", снаряди якої потрапляють під заборонений калібр. Судячи за ознаками місцевості, позиції, на які пішов Сладков, – це виробка породи колишнього Микитівського доломітного заводу біля селища Гольмівський.
На відео також потрапляє карта, за якою бойовики коригують вогонь по ЗСУ. Позиції, відмічені на карті, розташовані біля селищ Бахмутка, Бондарівка і Дача – всього в 2-3 кілометрах на північ від Зайцевого.
Ракетна установка "Партизан", з якої вели вогонь терористи, використовується для запуску одиночних ракет калібру 122 мм, призначених для реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше в мережі з'явилися моторошні кадри з наслідками одного з обстрілів російських терористів позицій воїнів Об'єднаних сил на Донбасі. На відео воїни показали вирви, посічені дерева і осколки від снарядів.
Також захисники поділилися фото протитанкової керованої ракети 9М 113 до ракетного комплексу 9К111 "Фагот", яку терористи випустили по ЗСУ.