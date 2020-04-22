Терористи похвалилися ракетними обстрілами ЗСУ і "спалили" свої позиції

Журналісти проаналізували відео кремлівського пропагандиста Олександра Сладкова з обстрілами позицій ЗСУ на Донбасі та встановили, звідки вівся вогонь, а також по яких точках.

Детальний розбір вогневих провокацій терористів опублікувало "Радіо Свобода". Відзначається, що Сладков оприлюднив скандальні кадри у квітні. Вони були зняті на позиціях російських бойовиків в районі Горлівки.

Терористи розсекретили свої позиції Скріншот відео

У ролику пропагандиста окупанти обстрілюють ЗСУ з ракетної установки "Партизан", снаряди якої потрапляють під заборонений калібр. Судячи за ознаками місцевості, позиції, на які пішов Сладков, – це виробка породи колишнього Микитівського доломітного заводу біля селища Гольмівський.

Терористи розсекретили свої позиції "Радіо Свобода"

На відео також потрапляє карта, за якою бойовики коригують вогонь по ЗСУ. Позиції, відмічені на карті, розташовані біля селищ Бахмутка, Бондарівка і Дача – всього в 2-3 кілометрах на північ від Зайцевого.

Терористи розсекретили свої позиції "Радіо Свобода"

Ракетна установка "Партизан", з якої вели вогонь терористи, використовується для запуску одиночних ракет калібру 122 мм, призначених для реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

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