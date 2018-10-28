Терористи пішли в атаку: на Донбасі сталася трагедія

У суботу, 27 жовтня, на Донбасі під час нічного бою загинув український військовослужбовець.

Про це на брифінгу повідомив представник прес-центру ООС. Він уточнив, що трагедія сталася на Луганському напрямку, де бойові дії почалися пізно ввечері та тривали до півночі.

"У районі населеного пункту Кримське ворог застосував великокаліберні кулемети, гранатомети і стрілецьку зброю. Вжитими заходами вогнева активність противника була пригнічена", - інформують у прес-центрі.

Відзначається, що всього зафіксовано 15 випадків ведення прицільного вогню по підрозділах Об'єднаних сил. Озброєння, заборонене мінськими домовленостями, було застосовано терористами п'ять разів, із загальною витратою 36 мін.

За минулу добу ворог здійснював обстріли позицій захисників України в районах населених пунктів Кримське, Луганське, Світлодарськ, Піски, Дослідне, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське. При цьому на Приазов'ї противник виявив найбільшу вогневу активність.

Як писав OBOZREVATEL, сили ООС закликали жителів Донбасу не виходити на вулицю 31 жовтня і 1 листопада. Військові пояснили, в чому справа.