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/Розслідування

Терористи пішли в атаку: на Донбасі сталася трагедія

16.3тЧитати матеріал російською

У суботу, 27 жовтня, на Донбасі під час нічного бою загинув український військовослужбовець.

Про це на брифінгу повідомив представник прес-центру ООС. Він уточнив, що трагедія сталася на Луганському напрямку, де бойові дії почалися пізно ввечері та тривали до півночі.

"У районі населеного пункту Кримське ворог застосував великокаліберні кулемети, гранатомети і стрілецьку зброю. Вжитими заходами вогнева активність противника була пригнічена", - інформують у прес-центрі.

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Відзначається, що всього зафіксовано 15 випадків ведення прицільного вогню по підрозділах Об'єднаних сил. Озброєння, заборонене мінськими домовленостями, було застосовано терористами п'ять разів, із загальною витратою 36 мін.

За минулу добу ворог здійснював обстріли позицій захисників України в районах населених пунктів Кримське, Луганське, Світлодарськ, Піски, Дослідне, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське. При цьому на Приазов'ї противник виявив найбільшу вогневу активність.

Як писав OBOZREVATEL, сили ООС закликали жителів Донбасу не виходити на вулицю 31 жовтня і 1 листопада. Військові пояснили, в чому справа.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
смертьООСЗбройні сили УкраїниНовини Донбасу
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Где там Штиpлиц?Котоpый Стефан?Что там все будет Укpаина?В смысле все в гpобах?Как там дивизия 200?Попpибавилось?
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Натанов Иван
Натанов Иван
всего один???? ну это укро-сми. значит смело умножаем на 10.
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Семен Дмитрий
Семен Дмитрий
Интересно сколько на самом деле укросвинок на органы пошло?...
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Семен Дмитрий,лучше поинтересуйся,сколько кацапского мяса,удобряет украинскую землю.
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