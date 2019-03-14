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Терористи пішли в атаку на Донбасі: поранені захисники України

1.7тЧитати матеріал російською

У середу, 13 березня, російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню, обстрілявши наших захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" на Донбасі.

Так, вогонь вівся зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї в районі міста Авдіївки і зі снайперської зброї – поблизу населеного пункту Мар'їнка, повідомляє прес-центр ООС.

У результаті обстрілу двоє військовослужбовців отримали поранення. Жоден обстріл підрозділів Об'єднаних сил не залишився без адекватної відповіді вогнем із чергових вогневих засобів.

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Терористи пішли в атаку на Донбасі: поранені захисники України

За даними розвідки, одного окупанта знищили, троє поранені.

Терористи пішли в атаку на Донбасі: поранені захисники України

З початку поточної доби, 14 березня, обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Житомиром пройшли випробування нового броньованого автомобіля "Козак-2", який незабаром може поповнити підрозділи Збройних сил України.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської області
Місце
Україна
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