Терористи вдалися до обману на Донбасі заради грошей Путіна

Командування російсько-окупаційних військ намагається вплинути на висновки комісії, яка прибула з території Росії для перевірки "фінансово-економічної діяльності" найманців у Донецьку і Луганську.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. "Для переконання комісії в необхідності виділення додаткових російських бюджетних коштів активізовано поширення фейкових повідомлень про можливу активізацію бойових дій і проводяться заходи, які нібито надалі вимагатимуть посилення фінансування", – йдеться у заяві.
Терористи на Донбасі
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Зокрема, уточнили у розвідці, з початком роботи зазначеної комісії командуванням російсько-окупаційних військ проведено низку навчань і тренувань, зокрема щодо ліквідації надзвичайних ситуацій.
Крім того, терористи розгорнули польові госпіталі для прийому великої кількості поранених і логістичного забезпечення в умовах бойових дій.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російсько-окупаційні війська від самого ранку 5 березня почали атакувати позиції Об'єднаних сил на Донбасі, здійснивши п'ять обстрілів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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