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11 лютого • оновлено в 11:02
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Терористи вдалися до нової хитрості на Донбасі та змінили тактику

4.2т
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Жоден український воїн не загинув під час бойових дій на Донбасі в понеділок, 10 лютого. Крім того, збройні формування Російської Федерації різко знизили інтенсивність обстрілів.

Всього за минулу добу противник п'ять разів порушив режим припинення вогню. Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

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Два ворожі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;

  • неподалік Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомета (п'ять пострілів).

Терористи вдалися до нової хитрості на Донбасі та змінили тактику

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник скоїв три обстріли наших позицій, а саме:

  • в районі Оріхового – зі станкового протитанкового гранатомета (чотири постріли);

  • поруч із населеним пунктом Хутір Вільний – з ручного протитанкового гранатомета;

  • неподалік Новолуганського – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Л/ДНР" накрили ЗСУ пекельним вогнем на Донбасі.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Когда нет дохлых укропов - для Обоза это плохой сигнал. Show must go on!
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
По ходу, каждый день тактику меняют, совсем воинов света запутали.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билы с обоза, а уловка в чем?
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