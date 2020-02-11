Терористи вдалися до нової хитрості на Донбасі та змінили тактику

Жоден український воїн не загинув під час бойових дій на Донбасі в понеділок, 10 лютого. Крім того, збройні формування Російської Федерації різко знизили інтенсивність обстрілів.

Всього за минулу добу противник п'ять разів порушив режим припинення вогню. Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Два ворожі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;

неподалік Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомета (п'ять пострілів).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник скоїв три обстріли наших позицій, а саме:

в районі Оріхового – зі станкового протитанкового гранатомета (чотири постріли);

поруч із населеним пунктом Хутір Вільний – з ручного протитанкового гранатомета;

неподалік Новолуганського – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Л/ДНР" накрили ЗСУ пекельним вогнем на Донбасі.

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